Covestro Aktie News: Covestro am Nachmittag im Aufwind

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Covestro. Im XETRA-Handel gewannen die Covestro-Papiere zuletzt 1,4 Prozent.

Die Covestro-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 1,4 Prozent im Plus bei 48,87 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Covestro-Aktie bei 48,88 EUR. Mit einem Wert von 48,30 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 116.601 Covestro-Aktien.

Am 21.12.2023 erreichte der Anteilsschein mit 54,70 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 11,93 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 15.03.2023 bei 35,11 EUR. Der derzeitige Kurs der Covestro-Aktie liegt somit 39,19 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,008 EUR. Im Vorjahr erhielten Covestro-Aktionäre 0,000 EUR je Wertpapier. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 52,22 EUR für die Covestro-Aktie aus.

Covestro veröffentlichte am 27.10.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,16 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Covestro 0,06 EUR je Aktie generiert. Umsatzseitig standen 3.568,00 EUR in den Büchern – ein Minus von 22,74 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Covestro 4.618,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte Covestro am 29.02.2024 präsentieren. Die Q4 2024-Finanzergebnisse könnte Covestro möglicherweise am 27.02.2025 präsentieren.

Analysten gehen davon aus, dass Covestro 2023 einen Verlust in Höhe von -0,648 EUR je Aktie ausweisen dürften.

