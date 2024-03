Covestro Aktie News: Covestro präsentiert sich am Vormittag fester

So bewegt sich Covestro

Die Aktie von Covestro gehört am Dienstagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt wies die Covestro-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 48,37 EUR nach oben.

Um 09:05 Uhr ging es für das Covestro-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,5 Prozent auf 48,37 EUR. Im Tageshoch stieg die Covestro-Aktie bis auf 48,38 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 48,18 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 6.107 Covestro-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (54,70 EUR) erklomm das Papier am 21.12.2023. Mit einem Zuwachs von 13,09 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei einem Wert von 35,11 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (15.03.2023). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 27,41 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,320 EUR, nach 0,000 EUR im Jahr 2023. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 53,50 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Covestro am 27.10.2023 vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,16 EUR. Im Vorjahresquartal hatten -4,67 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Covestro in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 9,99 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 3.568,00 EUR im Vergleich zu 3.964,00 EUR im Vorjahresquartal.

Die Covestro-Bilanz für Q1 2024 wird am 30.04.2024 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2025-Bilanz am 06.05.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 0,785 EUR je Aktie in den Covestro-Büchern.

