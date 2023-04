Covestro Aktie News: Covestro am Mittag mit Abschlägen

Aktien in diesem Artikel Covestro 36,50 EUR

Die Aktionäre schickten das Papier von Covestro nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 11:48 Uhr 1,0 Prozent auf 36,39 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Covestro-Aktie bei 36,30 EUR. Mit einem Wert von 36,77 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 306.660 Covestro-Aktien umgesetzt.

Am 22.04.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 46,77 EUR an. Derzeit notiert die Covestro-Aktie damit 22,19 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 30.09.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 27,69 EUR ab. Abschläge von 31,42 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 45,55 EUR je Covestro-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Covestro am 02.03.2023. Covestro hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -4,67 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,58 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz lag bei 3.964,00 EUR – das entspricht einem Abschlag von 8,62 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 4.338,00 EUR erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2023 dürfte Covestro am 28.04.2023 vorlegen. Am 25.04.2024 wird Covestro schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2024 präsentieren.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Covestro-Gewinn in Höhe von 0,857 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

