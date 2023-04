Covestro Aktie News: Covestro gibt am Mittwochnachmittag ab

Aktien in diesem Artikel Covestro 36,69 EUR

Der Covestro-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 15:52 Uhr verlor das Papier 1,0 Prozent auf 36,42 EUR. Das Tagestief markierte die Covestro-Aktie bei 36,21 EUR. Bei 36,77 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via XETRA 551.465 Covestro-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 22.04.2022 markierte das Papier bei 46,77 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 22,13 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 27,69 EUR. Dieser Wert wurde am 30.09.2022 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Covestro-Aktie 31,53 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel der Covestro-Aktie wird bei 45,55 EUR angegeben.

Die Zahlen des am 31.12.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Covestro am 02.03.2023. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -4,67 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren 1,58 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 3.964,00 EUR – eine Minderung von 8,62 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 4.338,00 EUR eingefahren.

Am 28.04.2023 werden die Q1 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Vorlage der Q1 2024-Bilanz von Covestro rechnen Experten am 25.04.2024.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 0,857 EUR je Covestro-Aktie.

