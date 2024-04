Covestro Aktie News: Covestro gewinnt am Freitagnachmittag an Fahrt

Kursentwicklung

Die Aktie von Covestro zählt am Freitagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Covestro-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,8 Prozent auf 50,30 EUR.

Werte in diesem Artikel

Um 15:52 Uhr sprang die Covestro-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,8 Prozent auf 50,30 EUR zu. In der Spitze gewann die Covestro-Aktie bis auf 50,72 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 50,28 EUR. Von der Covestro-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 160.086 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 54,70 EUR. Dieser Kurs wurde am 21.12.2023 erreicht. Gewinne von 8,75 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 35,75 EUR ab. Abschläge von 28,93 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem im Jahr 2023 0,000 EUR an Covestro-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,352 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 53,50 EUR.

Covestro gewährte am 27.10.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,16 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Covestro ein Ergebnis je Aktie von -4,67 EUR vermeldet. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 9,99 Prozent auf 3.568,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 3.964,00 EUR gelegen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2024 dürfte Covestro am 30.04.2024 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2025-Bilanz am 06.05.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Covestro-Aktie in Höhe von 0,805 EUR im Jahr 2024 aus.

Redaktion finanzen.net

