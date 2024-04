Covestro Aktie News: Covestro präsentiert sich am Vormittag stärker

Aktie im Fokus

Die Aktie von Covestro zählt am Freitagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Covestro nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,4 Prozent auf 50,08 EUR.

Um 09:06 Uhr konnte die Aktie von Covestro zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,4 Prozent auf 50,08 EUR. Die Covestro-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 50,42 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 50,28 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 8.347 Covestro-Aktien den Besitzer.

Am 21.12.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 54,70 EUR. Mit einem Zuwachs von 9,23 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 14.04.2023 bei 35,75 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 28,61 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Covestro-Aktie.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR an Covestro-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,352 EUR. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Covestro-Aktie bei 53,50 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Covestro am 27.10.2023. Das EPS lag bei -0,16 EUR. Ein Jahr zuvor waren -4,67 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 9,99 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 3.568,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 3.964,00 EUR US-Dollar umgesetzt.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird für den 30.04.2024 terminiert. Einen Blick in die Q1 2025-Bilanz können Covestro-Anleger Experten zufolge am 06.05.2025 werfen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Covestro einen Gewinn von 0,805 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

