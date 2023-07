Covestro Aktie News: Covestro verbilligt sich am Mittwochmittag

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Covestro gehört am Mittwochmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Covestro nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,3 Prozent auf 47,36 EUR.

Um 11:47 Uhr ging es für die Covestro-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,3 Prozent auf 47,36 EUR. Die Abwärtsbewegung der Covestro-Aktie ging bis auf 47,27 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 47,46 EUR. Bisher wurden via XETRA 105.499 Covestro-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 27.06.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 50,10 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 5,79 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 30.09.2022 bei 27,69 EUR. Der derzeitige Kurs der Covestro-Aktie liegt somit 71,04 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 46,05 EUR an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Covestro am 28.04.2023. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,14 EUR. Im Vorjahresquartal waren 2,15 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Mit einem Umsatz von 3.743,00 EUR, gegenüber 4.683,00 EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 20,07 Prozent präsentiert.

Die kommende Q2 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 01.08.2023 veröffentlicht. Mit der Präsentation der Q2 2024-Finanzergebnisse von Covestro rechnen Experten am 25.07.2024.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Covestro-Gewinn in Höhe von 0,907 EUR je Aktie aus.

