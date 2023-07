Covestro Aktie News: Covestro zieht am Mittwochnachmittag an

Aktienkurs im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von Covestro. Zuletzt sprang die Covestro-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,9 Prozent auf 47,91 EUR zu.

Um 15:52 Uhr wies die Covestro-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,9 Prozent auf 47,91 EUR nach oben. Den höchsten Wert des Tages markierte die Covestro-Aktie bei 48,03 EUR. Bei 47,46 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 265.462 Covestro-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 50,10 EUR erreichte der Titel am 27.06.2023 ein 52-Wochen-Hoch. 4,57 Prozent Plus fehlen der Covestro-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 27,69 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Covestro-Aktie mit einem Verlust von 42,20 Prozent wieder erreichen.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 46,05 EUR für die Covestro-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Covestro am 28.04.2023. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,14 EUR. Im Vorjahresquartal waren 2,15 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Covestro mit einem Umsatz von insgesamt 3.743,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4.683,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 20,07 Prozent verringert.

Die Vorlage der Q2 2023-Finanzergebnisse wird am 01.08.2023 erwartet. Einen Blick in die Q2 2024-Bilanz können Covestro-Anleger Experten zufolge am 25.07.2024 werfen.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 0,907 EUR je Covestro-Aktie.

