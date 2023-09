Covestro Aktie News: Covestro verliert am Dienstagmittag

Covestro im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Covestro. Die Covestro-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,6 Prozent auf 53,20 EUR abwärts.

Die Covestro-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr 0,6 Prozent im Minus bei 53,20 EUR. Die Covestro-Aktie sank bis auf 52,86 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 53,32 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 446.938 Covestro-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 11.09.2023 bei 54,08 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Covestro-Aktie somit 1,63 Prozent niedriger. Bei 27,69 EUR fiel das Papier am 30.09.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Covestro-Aktie 92,13 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 52,11 EUR für die Covestro-Aktie aus.

Am 01.08.2023 hat Covestro in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2023 – vorgestellt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,14 EUR. Im Vorjahresquartal waren 1,04 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 3.720,00 EUR – das entspricht einem Minus von 20,90 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4.703,00 EUR in den Büchern gestanden hatten.

Voraussichtlich am 27.10.2023 dürfte Covestro Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren. Mit der Präsentation der Q3 2024-Finanzergebnisse von Covestro rechnen Experten am 24.10.2024.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Covestro ein EPS in Höhe von 0,252 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

