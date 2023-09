Covestro Aktie News: Covestro am Dienstagnachmittag leichter

Kurs der Covestro

Die Aktie von Covestro gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,7 Prozent auf 53,10 EUR.

Der Covestro-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 15:52 Uhr verlor das Papier 0,7 Prozent auf 53,10 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Covestro-Aktie bisher bei 52,86 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 53,32 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 762.429 Covestro-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 54,08 EUR erreichte der Titel am 11.09.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Covestro-Aktie 1,85 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 30.09.2022 bei 27,69 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 47,85 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Covestro-Aktie bei 52,11 EUR.

Am 01.08.2023 äußerte sich Covestro zu den Kennzahlen des am 30.06.2023 ausgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei -0,14 EUR. Ein Jahr zuvor waren 1,04 EUR je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat Covestro mit einem Umsatz von insgesamt 3.720,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4.703,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 20,90 Prozent verringert.

Am 27.10.2023 dürfte die Q3 2023-Bilanz von Covestro veröffentlicht werden. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2024 rechnen Experten am 24.10.2024.

Den erwarteten Gewinn je Covestro-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 0,252 EUR fest.

