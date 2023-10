Covestro Aktie News: Covestro verteidigt am Donnerstagmittag Vortagesniveau

So entwickelt sich Covestro

Die Aktie von Covestro zeigt am Donnerstagmittag wenig Änderung. Ohne große Ausschläge präsentierte sich zuletzt die Covestro-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 49,79 EUR.

Werte in diesem Artikel

Zum Vortag unverändert notierte die Covestro-Aktie um 11:48 Uhr im XETRA-Handel bei 49,79 EUR. Bei 50,36 EUR erreichte die Covestro-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Die größten Abgaben verzeichnete die Covestro-Aktie bis auf 49,74 EUR. Bei 50,22 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Der Tagesumsatz der Covestro-Aktie belief sich zuletzt auf 59.251 Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (54,08 EUR) erklomm das Papier am 11.09.2023. Mit einem Zuwachs von mindestens 8,62 Prozent könnte die Covestro-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 13.10.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 31,78 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 36,17 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Analysten bewerten die Covestro-Aktie im Durchschnitt mit 52,44 EUR.

Die Zahlen des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Covestro am 01.08.2023. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,14 EUR. Im Vorjahresquartal waren 1,04 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 3.720,00 EUR – das entspricht einem Abschlag von 20,90 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 4.703,00 EUR erwirtschaftet worden.

Am 27.10.2023 werden die Q3 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Einen Blick in die Q3 2024-Bilanz können Covestro-Anleger Experten zufolge am 24.10.2024 werfen.

Der Verlust 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -0,106 EUR je Covestro-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Covestro-Aktie

Börse Frankfurt in Grün: LUS-DAX zum Ende des Mittwochshandels mit Zuschlägen

DAX aktuell: Schlussendlich Gewinne im DAX

XETRA-Handel LUS-DAX präsentiert sich zum Start des Montagshandels schwächer