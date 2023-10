Covestro Aktie News: Covestro legt am Donnerstagvormittag zu

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Covestro gehört am Donnerstagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Covestro-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,9 Prozent im Plus bei 50,26 EUR.

Das Papier von Covestro legte um 09:05 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,9 Prozent auf 50,26 EUR. Bei 50,28 EUR markierte die Covestro-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 50,22 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 3.653 Covestro-Aktien.

Bei 54,08 EUR erreichte der Titel am 11.09.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 7,60 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Anteilsschein verbuchte am 13.10.2022 Kursverluste bis auf 31,78 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Covestro-Aktie liegt somit 58,15 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 52,44 EUR.

Covestro ließ sich am 01.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Covestro in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 20,41 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 3.743,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 4.703,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2023 dürfte Covestro am 27.10.2023 vorlegen. Mit der Vorlage der Q3 2024-Bilanz von Covestro rechnen Experten am 24.10.2024.

In der Bilanz 2023 dürfte Experten zufolge ein Minus von -0,106 EUR je Covestro-Aktie stehen.

