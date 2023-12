Covestro Aktie News: Covestro am Dienstagmittag auf rotem Terrain

So bewegt sich Covestro

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Covestro. Die Covestro-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,1 Prozent auf 50,14 EUR abwärts.

Um 11:47 Uhr rutschte die Covestro-Aktie in der XETRA-Sitzung um 1,1 Prozent auf 50,14 EUR ab. Das Tagestief markierte die Covestro-Aktie bei 50,08 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 50,20 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 146.336 Covestro-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (54,08 EUR) erklomm das Papier am 11.09.2023. Gewinne von 7,86 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei einem Wert von 35,11 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (15.03.2023). Mit einem Kursverlust von 29,98 Prozent würde die Covestro-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Covestro-Aktie bei 52,00 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Covestro am 27.10.2023. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,16 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Covestro ein EPS von 0,06 EUR in den Büchern gestanden. Mit einem Umsatz von 3.568,00 EUR, gegenüber 4.618,00 EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 22,74 Prozent präsentiert.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 29.02.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Vorlage der Q4 2024-Ergebnisse wird von Experten am 27.02.2025 erwartet.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2023 ein Verlust in Höhe von -0,508 EUR je Covestro-Aktie in den Büchern stehen.

