Covestro Aktie News: Covestro fällt am Vormittag

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Covestro. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,4 Prozent auf 50,50 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Covestro nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 09:05 Uhr 0,4 Prozent auf 50,50 EUR. Die Covestro-Aktie sank bis auf 50,08 EUR. Bei 50,20 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 48.148 Covestro-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Der Anteilsschein kletterte am 11.09.2023 auf bis zu 54,08 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 7,09 Prozent. Bei einem Wert von 35,11 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (15.03.2023). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 30,48 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 52,00 EUR aus.

Am 27.10.2023 legte Covestro die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2023 endete, vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,16 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Covestro 0,06 EUR je Aktie generiert. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 22,74 Prozent auf 3.568,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 4.618,00 EUR gelegen.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 29.02.2024 terminiert. Mit der Vorlage der Q4 2024-Bilanz von Covestro rechnen Experten am 27.02.2025.

Laut Analysten dürfte Covestro im Jahr 2023 einen Verlust in Höhe von -0,508 EUR einfahren.

