Covestro Aktie News: Covestro verteidigt am Nachmittag Vortagesniveau

Die Covestro-Aktie notierte im XETRA-Handel um 04:22 Uhr bei 40,49 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages. Die Covestro-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 40,62 EUR aus. Die Covestro-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 40,06 EUR ab. Bei 40,48 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 707.490 Covestro-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 14.01.2022 auf bis zu 56,48 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 28,31 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Covestro-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 29.09.2022 bei 27,69 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 46,23 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten gaben als mittleres Kursziel 42,78 EUR an.

Am 25.10.2022 hat Covestro in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2022 – vorgestellt. Das EPS lag bei 0,06 EUR. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit 2,44 EUR ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 4.618,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 7,35 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4.302,00 EUR in den Büchern standen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2022 dürfte Covestro am 02.03.2023 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2023 rechnen Experten am 20.02.2024.

Der Gewinn 2022 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,44 EUR je Covestro-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Covestro