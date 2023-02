Covestro Aktie News: Covestro tendiert am Nachmittag schwächer

Die Covestro-Aktie wies um 04:22 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,0 Prozent auf 41,27 EUR abwärts. Die Covestro-Aktie sank bis auf 41,19 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 41,68 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 371.626 Covestro-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 55,38 EUR erreichte der Titel am 16.02.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Covestro-Aktie liegt somit 25,48 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Kursverluste drückten das Papier am 29.09.2022 auf bis zu 27,69 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 49,04 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Covestro-Aktie.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Covestro-Aktie bei 43,60 EUR.

Am 25.10.2022 äußerte sich Covestro zu den Kennzahlen des am 30.09.2022 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,06 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 2,44 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Covestro in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,35 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 4.618,00 EUR im Vergleich zu 4.302,00 EUR im Vorjahresquartal.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2022 dürfte Covestro am 02.03.2023 vorlegen. Die Veröffentlichung der Covestro-Ergebnisse für Q4 2023 erwarten Experten am 20.02.2024.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2022 auf 1,28 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

