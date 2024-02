Covestro Aktie News: Investoren trennen sich am Dienstagmittag vermehrt von Covestro

Kurs der Covestro

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Covestro. Die Covestro-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,5 Prozent auf 48,94 EUR ab.

Die Covestro-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 11:41 Uhr um 0,5 Prozent auf 48,94 EUR ab. Bei 48,79 EUR markierte die Covestro-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Startglocke stand der Titel bei 49,14 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 44.786 Covestro-Aktien den Besitzer.

Am 21.12.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 54,70 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 11,77 Prozent hinzugewinnen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 35,11 EUR ab. Mit einem Abschlag von mindestens 28,26 Prozent könnte die Covestro-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,008 EUR. Im Vorjahr erhielten Covestro-Aktionäre 0,000 EUR je Wertpapier. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 52,22 EUR je Covestro-Aktie aus.

Am 27.10.2023 legte Covestro die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2023 endete, vor. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,16 EUR gegenüber 0,06 EUR im Vorjahresquartal verkündet. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 22,74 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 3.568,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 4.618,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte Covestro am 29.02.2024 präsentieren. Experten kalkulieren am 27.02.2025 mit der Veröffentlichung der Q4 2024-Bilanz von Covestro.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Covestro-Verlust in Höhe von -0,648 EUR je Aktie aus.

