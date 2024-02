Covestro Aktie News: Covestro am Dienstagnachmittag mit Kursabschlägen

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Covestro gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Covestro-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,0 Prozent auf 48,71 EUR abwärts.

Werte in diesem Artikel

Die Covestro-Aktie musste um 15:52 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,0 Prozent auf 48,71 EUR abwärts. Der Kurs der Covestro-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 48,30 EUR nach. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 49,14 EUR. Bisher wurden heute 186.353 Covestro-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 21.12.2023 bei 54,70 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Covestro-Aktie somit 10,95 Prozent niedriger. Am 15.03.2023 gab der Anteilsschein bis auf 35,11 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Covestro-Aktie damit 38,74 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2022 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR an Covestro-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,008 EUR. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 52,22 EUR je Covestro-Aktie an.

Am 27.10.2023 lud Covestro zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2023 endete. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,16 EUR. Im Vorjahresquartal hatten 0,06 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 22,74 Prozent auf 3.568,00 EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 4.618,00 EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 29.02.2024 erwartet. Die Veröffentlichung der Covestro-Ergebnisse für Q4 2024 erwarten Experten am 27.02.2025.

In der Covestro-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 -0,648 EUR je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Covestro-Aktie

DAX 40-Titel Covestro-Aktie: So viel Verlust hätte ein Covestro-Investment von vor 3 Jahren eingebracht

LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX zeigt sich schlussendlich schwächer

Schwacher Handel in Frankfurt: DAX letztendlich leichter