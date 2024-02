Covestro Aktie News: Covestro am Vormittag billiger

Covestro im Blick

Die Aktie von Covestro gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Covestro-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,2 Prozent auf 49,12 EUR abwärts.

Die Aktie notierte um 09:05 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,2 Prozent auf 49,12 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Covestro-Aktie bis auf 49,02 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 49,14 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 3.427 Covestro-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (54,70 EUR) erklomm das Papier am 21.12.2023. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 11,36 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 35,11 EUR fiel das Papier am 15.03.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Covestro-Aktie ist somit 28,52 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem im Jahr 2022 0,000 EUR an Covestro-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,008 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 52,22 EUR aus.

Die Zahlen des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Covestro am 27.10.2023. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,16 EUR gegenüber 0,06 EUR im Vorjahresquartal verkündet. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 22,74 Prozent auf 3.568,00 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Covestro 4.618,00 EUR umgesetzt.

Die Covestro-Bilanz für Q4 2023 wird am 29.02.2024 erwartet. Die Veröffentlichung der Covestro-Ergebnisse für Q4 2024 erwarten Experten am 27.02.2025.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2023 ein Verlust in Höhe von -0,648 EUR je Covestro-Aktie in den Büchern stehen.

