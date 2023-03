Covestro Aktie News: Covestro am Vormittag mit Einbußen

Um 09:06 Uhr rutschte die Covestro-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,3 Prozent auf 38,48 EUR ab. Die Abwärtsbewegung der Covestro-Aktie ging bis auf 38,44 EUR. Mit einem Wert von 38,70 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 24.448 Covestro-Aktien.

Am 29.03.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 49,53 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Covestro-Aktie liegt somit 22,31 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Anteilsschein verbuchte am 29.09.2022 Kursverluste bis auf 27,69 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 38,97 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 45,60 EUR für die Covestro-Aktie.

Covestro ließ sich am 02.03.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -4,67 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Covestro 1,58 EUR je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 8,62 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 3.964,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 4.338,00 EUR US-Dollar umgesetzt.

Die Vorlage der Q1 2023-Finanzergebnisse wird am 28.04.2023 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2024 rechnen Experten am 25.04.2024.

Den erwarteten Gewinn je Covestro-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 0,814 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Covestro-Aktie

Covestro-Aktie gibt nach: Covestro weitet Kapazitäten für Polycarbonat-Folien in Asien aus

Sinkende Füllstände: Gasspeicher in Deutschland zu 66,1 Prozent gefüllt - Gasverbrauch in Deutschland weiterhin geringer als in Vorjahren

Covestro streicht Dividende - Keine genaue Prognose für 2023 gewagt

Ausgewählte Hebelprodukte auf Covestro AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Covestro AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Covestro AG

Bildquellen: Covestro