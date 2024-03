Covestro Aktie News: Covestro am Nachmittag leichter

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Covestro gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die Covestro-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 2,1 Prozent auf 48,21 EUR.

Die Covestro-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:51 Uhr 2,1 Prozent im Minus bei 48,21 EUR. Im Tief verlor die Covestro-Aktie bis auf 48,20 EUR. Bei 49,07 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via XETRA 185.637 Covestro-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 21.12.2023 bei 54,70 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Covestro-Aktie 13,46 Prozent zulegen. Am 15.03.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 35,11 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit Abgaben von 27,17 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,320 EUR, nach 0,000 EUR im Jahr 2023. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 53,50 EUR.

Am 27.10.2023 hat Covestro die Kennzahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Covestro vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,16 EUR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -4,67 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Covestro in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 9,99 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 3.568,00 EUR im Vergleich zu 3.964,00 EUR im Vorjahresquartal.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2024 dürfte Covestro am 30.04.2024 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2025-Bilanz auf den 06.05.2025.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 0,785 EUR je Covestro-Aktie.

