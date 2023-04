Covestro Aktie News: Covestro am Nachmittag mit Kurseinbußen

Aktien in diesem Artikel Covestro 36,05 EUR

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 2,1 Prozent auf 35,84 EUR. Die Covestro-Aktie sank bis auf 35,79 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 36,79 EUR. Der Tagesumsatz der Covestro-Aktie belief sich zuletzt auf 577.716 Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (46,77 EUR) erklomm das Papier am 22.04.2022. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Covestro-Aktie 23,37 Prozent zulegen. Am 30.09.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 27,69 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 29,43 Prozent würde die Covestro-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 45,55 EUR je Covestro-Aktie an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Covestro am 02.03.2023. Der Verlust je Aktie wurde auf -4,67 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Covestro ein Ergebnis je Aktie von 1,58 EUR vermeldet. Der Umsatz wurde auf 3.964,00 EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 8,62 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 4.338,00 EUR umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q1 2023-Finanzergebnisse wird für den 28.04.2023 terminiert. Experten kalkulieren am 25.04.2024 mit der Veröffentlichung der Q1 2024-Bilanz von Covestro.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 0,857 EUR je Covestro-Aktie.

Redaktion finanzen.net

