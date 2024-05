Covestro Aktie News: Covestro tendiert am Montagmittag tiefer

Ingmar Königshofen schaut sich die aktuelle Situation an den Aktienmärkten an und gibt Empfehlungen zu einzelnen Basiswerten. Neben Informationen zu den eingesetzten Derivaten gibt der Profi auch jede Menge geldwerte Tipps und Tricks rund ums Trading!

Zurückhaltung in Frankfurt: DAX fällt zum Handelsstart zurück

Covestro-Übernahme durch Ölkonzern Adnoc hängt weiter in der Luft

Aktienempfehlung Covestro-Aktie: DZ BANK bewertet Anteilsschein in neuer Analyse

Covestro Aktie News: Covestro am Vormittag nahe Nulllinie

Covestro Aktie News: Investoren trennen sich am Freitagmittag vermehrt von Covestro

Covestro Aktie News: Anleger trennen sich am Nachmittag vermehrt von Covestro

Heute im Fokus

ams-OSRAM plant Millioneninvestition in neue Chips. Booking unterliegt strengeren EU-Regeln. Apple-Mitarbeiter bereiten sich auf Streik vor. Energiekontor baut Parkbestand aus. TUI und RATIONAL wohl vor MDAX-Aufnahme - Douglas in SDAX erwartet. adesso zum Jahresstart in den roten Zahlen. K+S hofft auf wichtige Preissignale aus China. Ceconomy beim operativen Gewinn optimistisch.