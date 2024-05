Covestro Aktie News: Covestro am Montagnachmittag mit Verlusten

Kursentwicklung

Die Aktie von Covestro gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Der Covestro-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,1 Prozent auf 48,14 EUR.

Die Covestro-Aktie musste um 15:52 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,1 Prozent auf 48,14 EUR. In der Spitze fiel die Covestro-Aktie bis auf 47,77 EUR. Bei 48,10 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 99.861 Covestro-Aktien umgesetzt.

Bei 54,70 EUR markierte der Titel am 21.12.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Covestro-Aktie derzeit noch 13,63 Prozent Luft nach oben. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 35,86 EUR. Dieser Wert wurde am 01.06.2023 erreicht. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Covestro-Aktie 25,51 Prozent sinken.

Covestro-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,000 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,331 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 53,13 EUR an.

Am 30.04.2024 legte Covestro die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2024 endete, vor. Das EPS lag bei -0,19 EUR. Ein Jahr zuvor waren -0,14 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 3,51 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 6,22 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,74 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2024 dürfte Covestro am 30.07.2024 präsentieren. Covestro dürfte die Q2 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 05.08.2025 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 0,896 EUR je Aktie in den Covestro-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Covestro-Aktie

LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX letztendlich freundlich

Freundlicher Handel: DAX schlussendlich auf grünem Terrain

Optimismus in Frankfurt: LUS-DAX steigt am Freitagmittag