Covestro Aktie News: Covestro macht am Donnerstagmittag Boden gut

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Covestro. Zuletzt konnte die Aktie von Covestro zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,1 Prozent auf 48,56 EUR.

Das Papier von Covestro legte um 11:48 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 1,1 Prozent auf 48,56 EUR. Die Covestro-Aktie zog in der Spitze bis auf 48,83 EUR an. Bei 47,93 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 152.604 Covestro-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 27.06.2023 bei 50,10 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 3,17 Prozent hinzugewinnen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 27,69 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Covestro-Aktie 42,98 Prozent sinken.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Covestro-Aktie bei 46,05 EUR.

Am 28.04.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,14 EUR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 2,15 EUR je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig standen 3.743,00 EUR in den Büchern – ein Minus von 20,07 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Covestro 4.683,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2023 wird am 01.08.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Schätzungsweise am 25.07.2024 dürfte Covestro die Q2 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Covestro ein EPS in Höhe von 0,839 EUR in den Büchern stehen haben wird.

