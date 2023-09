Covestro Aktie News: Covestro am Mittwochmittag mit Aufschlag

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Covestro gehört am Mittwochmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die Covestro-Papiere zuletzt 0,2 Prozent.

Die Covestro-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:48 Uhr in Grün und gewann 0,2 Prozent auf 53,12 EUR. In der Spitze legte die Covestro-Aktie bis auf 53,50 EUR zu. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 53,10 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 300.275 Covestro-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 54,08 EUR. Dieser Kurs wurde am 11.09.2023 erreicht. Gewinne von 1,81 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Anteilsschein verbuchte am 30.09.2022 Kursverluste bis auf 27,69 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Covestro-Aktie damit 91,84 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 52,11 EUR an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Covestro am 01.08.2023. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,14 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 1,04 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 3.720,00 EUR – eine Minderung von 20,90 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 4.703,00 EUR eingefahren.

Mit der Q3 2023-Bilanzvorlage von Covestro wird am 27.10.2023 gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2024-Bilanz am 24.10.2024.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Covestro einen Gewinn von 0,252 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

