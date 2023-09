Covestro Aktie News: Covestro präsentiert sich am Nachmittag stärker

Notierung im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von Covestro. Die Covestro-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,3 Prozent auf 53,16 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Covestro nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 15:52 Uhr 0,3 Prozent auf 53,16 EUR. In der Spitze legte die Covestro-Aktie bis auf 53,50 EUR zu. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 53,10 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 535.966 Covestro-Aktien den Besitzer.

Bei 54,08 EUR markierte der Titel am 11.09.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 1,73 Prozent Plus fehlen der Covestro-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 30.09.2022 bei 27,69 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Covestro-Aktie derzeit noch 47,91 Prozent Luft nach unten.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 52,11 EUR aus.

Am 01.08.2023 lud Covestro zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2023 endete. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,14 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 1,04 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Covestro in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 20,90 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 3.720,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 4.703,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird für den 27.10.2023 terminiert. Mit der Präsentation der Q3 2024-Finanzergebnisse von Covestro rechnen Experten am 24.10.2024.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Covestro-Gewinn in Höhe von 0,252 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

