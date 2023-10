Covestro Aktie News: Anleger schicken Covestro am Vormittag ins Plus

So bewegt sich Covestro

Die Aktie von Covestro gehört am Freitagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt ging es für das Covestro-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,2 Prozent auf 49,33 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die Covestro-Papiere um 09:05 Uhr 0,2 Prozent. Im Tageshoch stieg die Covestro-Aktie bis auf 49,40 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 49,29 EUR. Der Tagesumsatz der Covestro-Aktie belief sich zuletzt auf 7.787 Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (54,08 EUR) erklomm das Papier am 11.09.2023. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 9,63 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 14.10.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 32,00 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 35,13 Prozent.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 52,44 EUR.

Am 01.08.2023 hat Covestro in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2023 – vorgestellt. Covestro hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,14 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,04 EUR je Aktie gewesen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Covestro in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 20,90 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 3.720,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 4.703,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2023 dürfte Covestro am 27.10.2023 vorlegen. Schätzungsweise am 24.10.2024 dürfte Covestro die Q3 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

2023 dürfte Covestro einen Verlust von -0,106 EUR verbuchen, davon gehen Experten aus.

Redaktion finanzen.net

