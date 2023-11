Covestro Aktie News: Covestro am Montagnachmittag ohne große Veränderung

Aktie im Blick

Wenig Veränderung zeigt am Montagnachmittag die Aktie von Covestro. Im XETRA-Handel kam die Covestro-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 47,21 EUR.

Kaum Bewegung ließ sich um 15:50 Uhr bei der Covestro-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 47,21 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Covestro-Aktie bisher bei 47,50 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Covestro-Aktie bis auf 47,10 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 47,38 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 145.030 Covestro-Aktien den Besitzer.

Bei 54,08 EUR markierte der Titel am 11.09.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Covestro-Aktie mit einem Kursplus von 14,55 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 34,82 EUR. Dieser Wert wurde am 21.11.2022 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 26,24 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 52,00 EUR.

Am 27.10.2023 lud Covestro zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2023 endete. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,16 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Covestro ein Ergebnis je Aktie von 0,06 EUR vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 3.568,00 EUR – das entspricht einem Minus von 22,74 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4.618,00 EUR in den Büchern gestanden hatten.

Covestro wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 29.02.2024 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2024-Bilanz auf den 27.02.2025.

2023 dürfte Covestro einen Verlust von -0,543 EUR verbuchen, davon gehen Experten aus.

