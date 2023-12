Covestro Aktie News: Covestro zeigt sich am Mittag freundlich

Covestro im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Covestro. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,9 Prozent auf 50,64 EUR zu.

Die Covestro-Aktie konnte um 11:49 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,9 Prozent auf 50,64 EUR. In der Spitze gewann die Covestro-Aktie bis auf 50,78 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 50,20 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 100.149 Covestro-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 11.09.2023 bei 54,08 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 6,79 Prozent könnte die Covestro-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 15.03.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 35,11 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 30,67 Prozent könnte die Covestro-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Covestro-Aktie bei 52,00 EUR.

Covestro gewährte am 27.10.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,16 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Covestro ein EPS von 0,06 EUR in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Covestro 3.568,00 EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 22,74 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 4.618,00 EUR umgesetzt worden.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 29.02.2024 veröffentlicht. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz am 27.02.2025.

Analysten erwarten für 2023 einen Verlust in Höhe von -0,508 EUR je Covestro-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Covestro-Aktie

Zurückhaltung in Frankfurt: So performt der LUS-DAX aktuell

DAX-Handel aktuell: DAX mit Abgaben

DAX 40-Wert Covestro-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Covestro-Investment von vor einem Jahr eingefahren