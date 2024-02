Covestro Aktie News: Covestro legt am Vormittag zu

So entwickelt sich Covestro

Die Aktie von Covestro gehört am Mittwochvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,5 Prozent auf 48,95 EUR zu.

Die Aktie notierte um 09:06 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,5 Prozent auf 48,95 EUR zu. Die Covestro-Aktie legte bis auf 49,23 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 49,23 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 32.453 Covestro-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (54,70 EUR) erklomm das Papier am 21.12.2023. Mit einem Zuwachs von mindestens 11,75 Prozent könnte die Covestro-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 15.03.2023 bei 35,11 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Covestro-Aktie 28,27 Prozent sinken.

Nachdem im Jahr 2022 0,000 EUR an Covestro-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,008 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 52,22 EUR.

Am 27.10.2023 hat Covestro in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2023 – vorgestellt. Covestro hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,16 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,06 EUR je Aktie gewesen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Covestro in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 22,74 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 3.568,00 EUR im Vergleich zu 4.618,00 EUR im Vorjahresquartal.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte Covestro am 29.02.2024 präsentieren. Experten erwarten die Q4 2024-Kennzahlen am 27.02.2025.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Covestro 2023 einen Verlust in Höhe von -0,648 EUR ausweisen wird.

