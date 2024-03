Covestro Aktie News: Covestro gibt am Mittag ab

Aktie im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Covestro. Zuletzt fiel die Covestro-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,7 Prozent auf 48,33 EUR ab.

Werte in diesem Artikel

Die Covestro-Aktie notierte um 11:48 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,7 Prozent auf 48,33 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Covestro-Aktie bis auf 48,32 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 48,62 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 84.263 Covestro-Aktien umgesetzt.

Am 21.12.2023 markierte das Papier bei 54,70 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Covestro-Aktie 13,18 Prozent zulegen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 15.03.2023 bei 35,11 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 27,35 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,320 EUR. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Covestro-Aktie bei 53,50 EUR.

Am 27.10.2023 hat Covestro die Kennzahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,16 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Covestro ein Ergebnis je Aktie von -4,67 EUR vermeldet. Mit einem Umsatz von 3.568,00 EUR, gegenüber 3.964,00 EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 9,99 Prozent präsentiert.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird für den 30.04.2024 terminiert. Covestro dürfte die Q1 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 06.05.2025 präsentieren.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 0,785 EUR je Covestro-Aktie.

Redaktion finanzen.net

