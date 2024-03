Covestro Aktie News: Covestro tendiert am Vormittag seitwärts

Kursverlauf

Wenig Veränderung zeigt am Donnerstagvormittag die Aktie von Covestro. Im XETRA-Handel kam die Covestro-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 48,70 EUR.

Die Covestro-Aktie zeigte sich um 09:05 Uhr im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 48,70 EUR an der Tafel. Bei 48,72 EUR erreichte die Covestro-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Das Tagestief markierte die Covestro-Aktie bei 48,62 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 48,62 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 5.110 Covestro-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 54,70 EUR erreichte der Titel am 21.12.2023 ein 52-Wochen-Hoch. 12,32 Prozent Plus fehlen der Covestro-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 15.03.2023 (35,11 EUR). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Covestro-Aktie 38,71 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Covestro-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,000 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,320 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 53,50 EUR.

Covestro ließ sich am 27.10.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Covestro hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,16 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -4,67 EUR je Aktie gewesen. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 9,99 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 3.964,00 EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 3.568,00 EUR.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2024 dürfte Covestro am 30.04.2024 präsentieren. Covestro dürfte die Q1 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 06.05.2025 präsentieren.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Covestro ein EPS in Höhe von 0,785 EUR in den Büchern stehen haben wird.

