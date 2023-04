Covestro Aktie News: Covestro am Freitagmittag gesucht

Aktien in diesem Artikel Covestro 36,10 EUR

Die Covestro-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr 0,8 Prozent im Plus bei 36,16 EUR. Die Covestro-Aktie legte bis auf 36,88 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 36,88 EUR. Bisher wurden via XETRA 370.488 Covestro-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 22.04.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 46,77 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 22,69 Prozent Plus fehlen der Covestro-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 30.09.2022 bei 27,69 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Covestro-Aktie derzeit noch 30,59 Prozent Luft nach unten.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Covestro-Aktie bei 45,55 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2022 abgelaufenen Quartal legte Covestro am 02.03.2023 vor. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -4,67 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 1,58 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 8,62 Prozent auf 3.964,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 4.338,00 EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 28.04.2023 dürfte Covestro Anlegern einen Blick in die Q1 2023-Bilanz gewähren. Die Vorlage der Q1 2024-Ergebnisse wird von Experten am 25.04.2024 erwartet.

Den erwarteten Gewinn je Covestro-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 0,852 EUR fest.

