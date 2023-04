Covestro Aktie News: Covestro am Vormittag mit Aufschlag

Aktien in diesem Artikel Covestro 35,95 EUR

Die Covestro-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:06 Uhr verteuerte sich das Papier um 2,1 Prozent auf 36,60 EUR. In der Spitze legte die Covestro-Aktie bis auf 36,88 EUR zu. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 36,88 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 78.864 Covestro-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Mit einem Kursgewinn bis auf 46,77 EUR erreichte der Titel am 22.04.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 21,74 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 27,69 EUR erreichte der Anteilsschein am 30.09.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Covestro-Aktie derzeit noch 32,18 Prozent Luft nach unten.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Covestro-Aktie bei 45,55 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Covestro am 02.03.2023. Das EPS wurde auf einen Verlust von -4,67 EUR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 1,58 EUR je Aktie erzielt worden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 8,62 Prozent auf 3.964,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 4.338,00 EUR in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 28.04.2023 erfolgen. Am 25.04.2024 wird Covestro schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2024 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 0,858 EUR je Aktie in den Covestro-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Covestro