Covestro Aktie News: Covestro tendiert am Mittag tiefer

Aktienentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Covestro. Die Covestro-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,5 Prozent auf 48,66 EUR.

Die Covestro-Aktie musste um 11:47 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,5 Prozent auf 48,66 EUR. Die Covestro-Aktie sank bis auf 48,55 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 49,32 EUR. Zuletzt wechselten 40.647 Covestro-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (54,70 EUR) erklomm das Papier am 21.12.2023. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 12,41 Prozent über dem aktuellen Kurs der Covestro-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 01.06.2023 Kursverluste bis auf 35,86 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Covestro-Aktie 35,69 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für Covestro-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,000 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,331 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Covestro-Aktie bei 53,13 EUR.

Covestro ließ sich am 30.04.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,19 EUR. Im Vorjahresquartal hatten -0,14 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 6,22 Prozent auf 3,51 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 3,74 Mrd. EUR gelegen.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird für den 30.07.2024 terminiert. Schätzungsweise am 05.08.2025 dürfte Covestro die Q2 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,896 EUR je Covestro-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Covestro-Aktie

