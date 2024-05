Covestro Aktie News: Covestro zeigt sich am Dienstagvormittag fester

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Covestro zählt am Dienstagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt stieg die Covestro-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 49,00 EUR.

Um 09:05 Uhr sprang die Covestro-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 49,00 EUR zu. Kurzfristig markierte die Covestro-Aktie bei 49,34 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 49,32 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 12.125 Covestro-Aktien.

Am 21.12.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 54,70 EUR an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 11,63 Prozent hinzugewinnen. Am 01.06.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 35,86 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Covestro-Aktie 26,82 Prozent sinken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,331 EUR. Im Vorjahr erhielten Covestro-Aktionäre 0,000 EUR je Wertpapier. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 53,13 EUR an.

Am 30.04.2024 lud Covestro zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2024 endete. Das EPS lag bei -0,19 EUR. Ein Jahr zuvor waren -0,14 EUR je Aktie erzielt worden. Covestro hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 3,51 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 6,22 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,74 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird am 30.07.2024 erwartet. Experten erwarten die Q2 2025-Kennzahlen am 05.08.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Covestro einen Gewinn von 0,896 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

