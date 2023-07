Covestro Aktie News: Covestro am Freitagmittag gesucht

Notierung im Blick

Die Aktie von Covestro gehört am Freitagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die Covestro-Papiere zuletzt 0,2 Prozent.

Die Covestro-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:48 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,2 Prozent auf 48,24 EUR. Kurzfristig markierte die Covestro-Aktie bei 48,25 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 48,00 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 102.067 Covestro-Aktien.

Bei 50,10 EUR erreichte der Titel am 27.06.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Covestro-Aktie ist somit 3,86 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 27,69 EUR ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Covestro-Aktie 74,21 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gaben als mittleres Kursziel 46,05 EUR an.

Am 28.04.2023 legte Covestro die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2023 endete, vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,14 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Covestro 2,15 EUR je Aktie generiert. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 20,07 Prozent auf 3.743,00 EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 4.683,00 EUR erwirtschaftet worden.

Covestro dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2023 voraussichtlich am 01.08.2023 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2024 rechnen Experten am 25.07.2024.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 0,839 EUR je Covestro-Aktie.

