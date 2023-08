Kursentwicklung

Covestro Aktie News: Covestro am Montagnachmittag gesucht

14.08.23 16:08 Uhr

Die Aktie von Covestro gehört am Montagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Covestro-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 3,6 Prozent im Plus bei 48,23 EUR.

Die Covestro-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:52 Uhr in Grün und gewann 3,6 Prozent auf 48,23 EUR. Der Kurs der Covestro-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 50,64 EUR zu. Bei 46,50 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.594.975 Covestro-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Bei 50,72 EUR erreichte der Titel am 18.07.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 5,16 Prozent hinzugewinnen. Bei 27,69 EUR erreichte der Anteilsschein am 30.09.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Covestro-Aktie ist somit 42,59 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 52,11 EUR. Am 01.08.2023 hat Covestro in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2023 – vorgestellt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,14 EUR. Im Vorjahresquartal waren 1,04 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 20,90 Prozent auf 3.720,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 4.703,00 EUR gelegen. Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2023 dürfte Covestro am 27.10.2023 präsentieren. Mit der Vorlage der Q3 2024-Bilanz von Covestro rechnen Experten am 24.10.2024. Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 0,474 EUR je Covestro-Aktie. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Covestro-Aktie Covestro-Aktie gibt dennoch ab: Jefferies hebt Kursziel für Covestro an DAX 40-Wert Covestro-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem frühen Investment in Covestro angefallen Covestro-Aktie dreht ins Plus: Trotz Ergebnisrückgang erreicht Covestro seine Gewinnziele

