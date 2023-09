Covestro Aktie News: Covestro am Nachmittag mit KursVerlusten

Covestro im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Covestro. Die Covestro-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,5 Prozent auf 52,58 EUR nach.

Werte in diesem Artikel

Das Papier von Covestro gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 15:52 Uhr ging es um 0,5 Prozent auf 52,58 EUR abwärts. Bei 52,36 EUR markierte die Covestro-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 52,84 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 644.033 Covestro-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (54,08 EUR) erklomm das Papier am 11.09.2023. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 2,85 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei einem Wert von 27,69 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (30.09.2022). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 47,34 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 52,11 EUR.

Covestro veröffentlichte am 01.08.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,14 EUR. Im Vorjahresquartal waren 1,04 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Mit einem Umsatz von 3.720,00 EUR, gegenüber 4.703,00 EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 20,90 Prozent präsentiert.

Voraussichtlich am 27.10.2023 dürfte Covestro Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2024-Bilanz am 24.10.2024.

Experten taxieren den Covestro-Gewinn für das Jahr 2023 auf 0,252 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Covestro-Aktie

Covestro-Aktie im Minus: Deutsche Bank Research belässt Covestro-Ranking unverändert

Covestro-Aktie legt zu: Covestro nimmt Verhandlungen mit Kaufinteressent ADNOC auf

Kauflaune zum Start in die EZB-Woche: DAX beendet Montagshandel mit Gewinnen