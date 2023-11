Covestro Aktie News: Investoren trennen sich am Mittag vermehrt von Covestro

Covestro im Fokus

Die Aktie von Covestro gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Covestro-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,4 Prozent bei 46,96 EUR.

Der Covestro-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 11:48 Uhr verlor das Papier 0,4 Prozent auf 46,96 EUR. Das Tagestief markierte die Covestro-Aktie bei 46,90 EUR. Bei 47,32 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Von der Covestro-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 60.267 Stück gehandelt.

Am 11.09.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 54,08 EUR an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 15,16 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 21.11.2022 bei 34,82 EUR. Mit Abgaben von 25,85 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 52,00 EUR je Covestro-Aktie an.

Covestro ließ sich am 27.10.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Covestro vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,16 EUR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,06 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 3.568,00 EUR – das entspricht einem Minus von 22,74 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4.618,00 EUR in den Büchern gestanden hatten.

Covestro wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 29.02.2024 vorlegen. Die Q4 2024-Finanzergebnisse könnte Covestro möglicherweise am 27.02.2025 präsentieren.

Analysten erwarten für 2023 einen Verlust in Höhe von -0,543 EUR je Covestro-Aktie.

