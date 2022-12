Covestro Aktie News: Covestro am Mittwochvormittag tiefer

Das Papier von Covestro befand sich um 09:22 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,2 Prozent auf 37,38 EUR ab. Der Kurs der Covestro-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 37,12 EUR nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 37,30 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 6.332 Covestro-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 58,00 EUR. Dieser Kurs wurde am 05.01.2022 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 35,55 Prozent hinzugewinnen. Der Anteilsschein verbuchte am 29.09.2022 Kursverluste bis auf 27,69 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Covestro-Aktie mit einem Verlust von 34,99 Prozent wieder erreichen.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Covestro-Aktie bei 42,78 EUR.

Am 25.10.2022 hat Covestro die Kennzahlen zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS lag bei 0,06 EUR. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit 2,44 EUR ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 4.618,00 EUR – ein Plus von 7,35 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Covestro 4.302,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Am 02.03.2023 dürfte die Q4 2022-Bilanz von Covestro veröffentlicht werden. Covestro dürfte die Q4 2023-Ergebnisse Experten zufolge am 20.02.2024 präsentieren.

Experten taxieren den Covestro-Gewinn für das Jahr 2022 auf 2,49 EUR je Aktie.

