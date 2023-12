Covestro Aktie News: Covestro am Nachmittag höher

Covestro im Blick

Die Aktie von Covestro zählt am Donnerstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt stieg die Covestro-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,4 Prozent auf 51,78 EUR.

Um 15:52 Uhr wies die Covestro-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,4 Prozent auf 51,78 EUR nach oben. Im Tageshoch stieg die Covestro-Aktie bis auf 52,10 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 51,48 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 664.005 Covestro-Aktien.

Bei 54,08 EUR markierte der Titel am 11.09.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 4,44 Prozent Plus fehlen der Covestro-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 15.03.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 35,11 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 32,19 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 52,00 EUR.

Die Zahlen des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Covestro am 27.10.2023. Das EPS lag bei -0,16 EUR. Ein Jahr zuvor waren 0,06 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 22,74 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 3.568,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 4.618,00 EUR in den Büchern gestanden.

Covestro wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 29.02.2024 vorlegen. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können Covestro-Anleger Experten zufolge am 27.02.2025 werfen.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2023 ein EPS von --0,508 EUR je Covestro-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Covestro-Aktie

Handel in Frankfurt: LUS-DAX präsentiert sich zum Handelsende leichter

Börse Frankfurt: DAX sackt schlussendlich ab

Zurückhaltung in Frankfurt: So performt der LUS-DAX aktuell