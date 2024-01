Covestro Aktie News: Covestro behauptet sich am Mittag

Blick auf Covestro-Kurs

Die Aktie von Covestro zeigt am Montagmittag wenig Änderung. Im XETRA-Handel kam die Covestro-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 49,20 EUR.

Die Covestro-Aktie kam im XETRA-Handel um 11:48 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 49,20 EUR. Die Covestro-Aktie zog in der Spitze bis auf 50,18 EUR an. Die größten Abgaben verzeichnete die Covestro-Aktie bis auf 49,20 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 49,30 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 115.529 Covestro-Aktien.

Am 21.12.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 54,70 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 11,18 Prozent Plus fehlen der Covestro-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 15.03.2023 bei 35,11 EUR. Der aktuelle Kurs der Covestro-Aktie ist somit 28,64 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 52,00 EUR.

Die Zahlen des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Covestro am 27.10.2023. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,16 EUR gegenüber 0,06 EUR im Vorjahresquartal verkündet. Der Umsatz wurde auf 3.568,00 EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 22,74 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 4.618,00 EUR umgesetzt worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 29.02.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können Covestro-Anleger Experten zufolge am 27.02.2025 werfen.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2023 -0,668 EUR je Aktie in den Covestro-Büchern.

