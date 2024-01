Covestro Aktie News: Covestro steigt am Vormittag

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Covestro zählt am Montagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt ging es für das Covestro-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,7 Prozent auf 49,55 EUR.

Um 09:06 Uhr stieg die Covestro-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,7 Prozent auf 49,55 EUR. Die Covestro-Aktie legte bis auf 50,18 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Mit einem Wert von 49,30 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 78.696 Covestro-Aktien.

Bei 54,70 EUR markierte der Titel am 21.12.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 10,39 Prozent hinzugewinnen. Am 15.03.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 35,11 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 29,14 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Covestro-Aktie.

Das durchschnittliche Kursziel der Covestro-Aktie wird bei 52,00 EUR angegeben.

Covestro veröffentlichte am 27.10.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,16 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Covestro 0,06 EUR je Aktie generiert. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Covestro in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 22,74 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 3.568,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 4.618,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte Covestro am 29.02.2024 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz am 27.02.2025.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Covestro-Verlust in Höhe von -0,668 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Covestro-Aktie

Börse Frankfurt in Grün: LUS-DAX am Mittag im Plus

Starker Wochentag in Frankfurt: So performt der DAX mittags

XETRA-Handel LUS-DAX legt am Donnerstagnachmittag den Rückwärtsgang ein