Covestro Aktie News: Covestro am Mittag höher

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Covestro zählt am Donnerstagmittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von Covestro konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,3 Prozent auf 49,36 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Covestro-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:48 Uhr in Grün und gewann 1,3 Prozent auf 49,36 EUR. Bei 49,41 EUR markierte die Covestro-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 48,80 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden via XETRA 70.377 Covestro-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 21.12.2023 markierte das Papier bei 54,70 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Covestro-Aktie derzeit noch 10,82 Prozent Luft nach oben. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 35,11 EUR am 15.03.2023. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 28,87 Prozent.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,008 EUR, nach 0,000 EUR im Jahr 2022. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 52,22 EUR.

Am 27.10.2023 hat Covestro in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2023 – vorgestellt. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,16 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Covestro 0,06 EUR je Aktie generiert. Im abgelaufenen Quartal hat Covestro 3.568,00 EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 22,74 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 4.618,00 EUR umgesetzt worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte Covestro am 29.02.2024 vorlegen. Schätzungsweise am 27.02.2025 dürfte Covestro die Q4 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

In der Bilanz 2023 dürfte Experten zufolge ein Minus von -0,648 EUR je Covestro-Aktie stehen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Covestro-Aktie

Erste Schätzungen: Covestro zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

DAX 40-Titel Covestro-Aktie: So viel Verlust hätte ein Covestro-Investment von vor 3 Jahren eingebracht

LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX zeigt sich schlussendlich schwächer