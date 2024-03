Covestro Aktie News: Covestro am Freitagmittag stärker

Notierung im Blick

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Covestro. Zuletzt stieg die Covestro-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,3 Prozent auf 48,12 EUR.

Um 11:48 Uhr konnte die Aktie von Covestro zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,3 Prozent auf 48,12 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Covestro-Aktie bei 48,26 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 48,25 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 38.365 Covestro-Aktien.

Am 21.12.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 54,70 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 13,67 Prozent über dem aktuellen Kurs der Covestro-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 35,52 EUR. Dieser Wert wurde am 16.03.2023 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Covestro-Aktie derzeit noch 26,18 Prozent Luft nach unten.

Covestro-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,000 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,320 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 53,50 EUR an.

Covestro veröffentlichte am 27.10.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,16 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -4,67 EUR erwirtschaftet worden. Umsatzseitig standen 3.568,00 EUR in den Büchern – ein Minus von 9,99 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Covestro 3.964,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird am 30.04.2024 erwartet. Einen Blick in die Q1 2025-Bilanz können Covestro-Anleger Experten zufolge am 06.05.2025 werfen.

Experten taxieren den Covestro-Gewinn für das Jahr 2024 auf 0,785 EUR je Aktie.

