Covestro Aktie News: Covestro am Nachmittag freundlich

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von Covestro. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 2,6 Prozent auf 51,10 EUR zu.

Die Covestro-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 2,6 Prozent im Plus bei 51,10 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Covestro-Aktie sogar auf 51,40 EUR. Mit einem Wert von 50,08 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der Covestro-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 245.234 Stück gehandelt.

Am 21.12.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 54,70 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 7,05 Prozent hinzugewinnen. Am 01.06.2023 gab der Anteilsschein bis auf 35,86 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 29,82 Prozent könnte die Covestro-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten gehen davon aus, dass Covestro-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,352 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Covestro 0,000 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 53,50 EUR aus.

Am 27.10.2023 hat Covestro die Kennzahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,16 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Covestro -4,67 EUR je Aktie generiert. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 9,99 Prozent auf 3.568,00 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Covestro 3.964,00 EUR umgesetzt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2024 dürfte Covestro am 30.04.2024 präsentieren. Am 06.05.2025 wird Covestro schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2025 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Covestro im Jahr 2024 0,805 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

