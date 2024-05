Covestro Aktie News: Covestro am Nachmittag mit Kurseinbußen

Covestro im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Covestro. Zuletzt fiel die Covestro-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,4 Prozent auf 48,53 EUR ab.

Die Covestro-Aktie wies um 15:52 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 48,53 EUR abwärts. Bei 48,37 EUR markierte die Covestro-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Mit einem Wert von 48,83 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 92.246 Covestro-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 54,70 EUR. Dieser Kurs wurde am 21.12.2023 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Covestro-Aktie 12,71 Prozent zulegen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 35,86 EUR. Dieser Wert wurde am 01.06.2023 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Covestro-Aktie 35,33 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,331 EUR. Im Vorjahr hatte Covestro 0,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 53,13 EUR.

Am 30.04.2024 hat Covestro die Kennzahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,19 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,14 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 6,22 Prozent auf 3,51 Mrd. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 3,74 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 30.07.2024 erfolgen. Schätzungsweise am 05.08.2025 dürfte Covestro die Q2 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Covestro-Gewinn in Höhe von 0,896 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Covestro-Aktie

Angespannte Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX beendet den Montagshandel mit Verlusten

Montagshandel in Frankfurt: DAX beendet die Montagssitzung mit Verlusten

DAX 40-Papier Covestro-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Covestro von vor 5 Jahren eingebracht