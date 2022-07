Covestro Aktie News: Covestro legt am Freitagnachmittag zu

Um 15.07.2022 16:22:00 Uhr ging es für das Covestro-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,3 Prozent auf 32,02 EUR. Bei 32,37 EUR markierte die Covestro-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 31,62 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 533.021 Covestro-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 01.10.2021 bei 60,24 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 46,85 Prozent. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 30,73 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 4,20 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Covestro-Aktie.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 57,25 EUR je Covestro-Aktie an.

Covestro veröffentlichte am 03.05.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,15 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Covestro 2,03 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 4.683,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 41,61 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3.307,00 EUR in den Büchern standen.

Mit der Q2 2022-Bilanzvorlage von Covestro wird am 02.08.2022 gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2023-Bilanz auf den 27.07.2023.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2022 liegen bei durchschnittlich 5,10 EUR je Covestro-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Covestro